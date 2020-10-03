Следователи задержали в Ставропольском крае сотрудника ДПС, которого подозревают в убийстве водителя-нарушителя

Сейчас в отношении него возбуждено дело о превышении полномочий, передает агентство «Интерфакс». По данным ведомства, ночью 1 октября двое полицейских в городе Лермонтов попытались остановить автомобиль. Водитель не выполнил неоднократные требования об остановке. При задержании оказал сопротивление, в итоге один из дорожных инспекторов применил табельное оружие. От полученного огнестрельного ранения водитель автомобиля скончался на месте.
2020-10-03T12:35:15+03:00
2020-10-03T12:35:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:35, 03 октября 2020
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