Берлин предупреждает о вероятности новых санкций против России

Москва не сможет их избежать, если эксперты ОЗХО подтвердят отравление Алексея Навального ядом семейства «Новичок», сказал в интервью сетевому изданию t-online министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В случае если их выводы совпадут с результатами германской, шведской и французской лабораторий последует ясный ответ ЕС, подчеркнул министр. Санкции, добавил, он должны быть направлены в отношении главных виновников. Грубейшее нарушение Конвенции о запрещении химического оружия нельзя оставлять безнаказанным. В Москве в свою очередь ранее неоднократно говорили, что не располагают данными, которые подтверждали бы применение химического оружия против главного критика Кремля.