Причиной экологической катастрофы у берегов Камчатки могли стать действия военных

Как сказал «Новой газете» руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, это может быть связано с присутствием в базы Тихоокеанского флота. В то же время он уверен, что это не могло быть результатом слитых с какого-то судна нефтепродуктов. На это, по словам Савельвева, указывает сам характер ЧП. Поражена вся фауна, которая находится на глубине. О массовой гибели на пляже недалеко от петропавловская-Камчатского морских животных несколько дней назад стали говорить местные жители. Отдыхавшие на пляже жаловались на сильное жжение, если вода попадала в глаза. Власти заверяют, что взяли расследование под контроль, но пока установить причину загрязнения не могут.