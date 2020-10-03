Независимый профсоюз журналистов потребовал расследовать смерть Ирины Славиной как дело о доведении до самоубийства

Журналистку Ирину Славину довели до самоубийства два года непрерывных преследований и административных дел. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член руководства Независимого профсоюза журналистов Константин Ворович.

«Мы требуем расследовать смерть Ирины Славиной как дело о доведении до самоубийства. Это череда преследований, которым подверглась Ирина Славина за свои публикации, пост в фейсбуке, за публикацию на сайте с фейком о коронавирусе, за ее участие в акции, эти два года непрерывных дел и преследований, которые обернулись обыском, после которого Ирина покончила с собой. Они несомненно представляют основную версию того, что могло довести Ирину до самоубийства», – сказал он.

К.Ворович подчеркнул, что самоубийство Ирины Славиной необходимо предать максимальной огласке.

«Мы должны все об этом говорить. Это не просто самоубийство, это самосожжение, на такое человек может пойти, только когда его довели до крайней степени отчаяния. И чтобы это дело не оказалось в руках тех же самых следователей, которые с Ириной боролись, несомненно нужна максимальная огласка, чтобы это дело стало федерального уровня и этим занимались федеральные органы», — заключил он.

Главред «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой спустя день после обысков в ее квартире. Она жаловалась, что у нее изъяли всю технику, пытаясь найти связь с движением «Открытая Россия».

В марте прошлого года главреда интернет-издания «Коза Пресс» штрафовали на 20 тысяч рублей – ее обвинили в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Спустя несколько месяцев завели дело по статье об участии в нежелательной организации. И.Славина тогда утверждала, что просто опубликовала новости на своей личной странице в соцсетях.

Около года назад журналистка получила и штраф в 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Тогда поводом послужила публикация в Фейсбуке, в которой она комментировала установку мемориальной доски в честь Сталина в городе Шахунья. Главред «Коза Пресс» предлагала переставить буквы в названии населенного пункта так, чтобы корень стал бранным.

В июне текущего года Ирине Славиной назначили штраф в 65 тысяч рублей по обвинению в распространении ложных новостей из-за публикации о первом случае коронавируса в городе Кстово в Нижегородской области. В материале утверждалось, что первым заболевшим был один из руководителей Академии самбо, который при наличии вируса не соблюдал карантин.