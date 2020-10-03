Сегодня в ФРГ отмечается 30-летие объединения страны

По сложившейся традиции торжественные мероприятия каждый год проходят в одной из 16 федеральных земель. Накануне вечером официальная часть юбилея была начата праздничным концертом в церкви Святого Николая в городе Потсдаме — столице бывшей восточной земли Бранденбург. Параллельно была открыта художественная выставка «Мы», посвященная истории Германии.

Сегодня в соборе святых апостолов Петра и Павла будет проведена экуменическая служба. На ней будут присутствовать канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

В концертном зале киностудии Бабельсберг пройдет торжественный вечер. Его откроет оркестр кино и телевидения. Затем состоится беседа с представителями трех поколений старой и новой Германии в возрасте 90, 60 и 30 лет. Все мероприятия будут транслироваться по основным каналам телевидения.

Вечером акция «Германия поет» напомнит о мирной революции, которая привела к объединению страны. Жители ФРГ споют на главных площадях своих городов десять песен в честь юбилея. Парламент земли Бранденбург в выходные откроет свои двери для публики.

На всех мероприятиях из-за пандемии коронавируса ограничено число участников и введен строгий масочный режим.