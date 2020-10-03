МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики призвало международное сообщество признать их независимость

Там также приветствовали усилия глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом, которые направлены на немедленное прекращение конфликта. В ведомстве считают, что в нынешних условиях международное признание Нагорного Карабаха является единственным действенным механизмом восстановления мира и безопасности в регионе. Сегодня и Баку и Ереван сообщили о новых боях в регионе. ПО сведениям корреспондента «Эха Москвы», утром был обстрелян Степанакерт, столица непризнанной республики.
2020-10-03T12:04:03+03:00
2020-10-03T12:04:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:04, 03 октября 2020
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