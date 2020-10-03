Почти 10 тысяч человек заразились коронавирусом в России за последние сутки, сообщает оперативный штаб

Это максимум с середины мая. Суточный прирост заразившихся неизменно увеличивается уже несколько недель, а за месяц он удвоился. Свои максимумы обновляет и некоторая региональная статистика. В Москве за сутки почти 2 тысячи 900 заболевших COVID-19 – максимум с конца мая. В Санкт-Петербурге – свыше 350 заразившихся, хотя еще вчера было немногим более 300. В Подмосковье – около 250 заболевших, более 200 – в Ростовской области, а на границе с этой отметкой – Нижегородская область. Кроме того, за сутки коронавирус выявляли во всех регионах России. Выздоровели, по последним данным, еще более 5,5 тысяч человек, а 174 умерли – это немногим меньше, чем днем ранее.

Тем временем в Москве на фоне резкого увеличения числа заболевших мэр Сергей Собянин подписал указ о расширении списка бесплатных лекарств для больных COVID-19. В него попали, в частности, приборы, которые показывают уровень содержания кислорода в крови.



Всего в России с начала эпидемии коронавирусом заболели свыше 1 млн 200 тысяч человек, из них 300 тысяч – в Москве. Эту отметку столица преодолела сегодня.