Германия отмечает сегодня 30-летие со дня объединения страны

По случаю Дня германского единства в Потсдаме пройдет торжественная церемония. В ней примут участие президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель, руководители законодательных и судебных органов власти. В этом году мероприятия скорректированы в связи с пандемией коронавируса.
2020-10-03T11:41:57+03:00
2020-10-03T11:41:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:41, 03 октября 2020
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