Германия отмечает сегодня 30-летие со дня объединения страны

По случаю Дня германского единства в Потсдаме пройдет торжественная церемония. В ней примут участие президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель, руководители законодательных и судебных органов власти. В этом году мероприятия скорректированы в связи с пандемией коронавируса.