Жителя Орла подозревают в возбуждении ненависти полицейским

Местная прокуратура вызвала активиста Евгения Потапова для дачи объяснений. Сам он сказал интернет-изданию «7х7», возможно речь идет о видео, где неизвестный называет полицейских в том числе «фашистами» и «позором России». На этом видео полиция задерживает вышедшего на пикет в поддержку протестов в Хабаровске активиста Сергея Носова. Сам Потапов настаивает, что, хотя и находился рядом с местом проведения акции, но никому ничего не кричал.