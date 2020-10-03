Жителя Орла подозревают в возбуждении ненависти полицейским

Местная прокуратура вызвала активиста Евгения Потапова для дачи объяснений. Сам он сказал интернет-изданию «7х7», возможно речь идет о видео, где неизвестный называет полицейских в том числе «фашистами» и «позором России». На этом видео полиция задерживает вышедшего на пикет в поддержку протестов в Хабаровске активиста Сергея Носова. Сам Потапов настаивает, что, хотя и находился рядом с местом проведения акции, но никому ничего не кричал.
2020-10-03T11:33:00+03:00
2020-10-03T11:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 03 октября 2020
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