Власти Санкт-Петербурге вернулись к весенним распоряжениям по борьбе с коронавирусом, пишет интернет-издание «Фонтанка». Администрация города снова просит пенсионеров оставаться дома. Также в северной столице частично перестанут предоставлять социальные услуги. Смольный также рекомендует перевести сотрудников на дистанционный режим и не возвращать в офисы тех, кто и так работает удаленно. Масочный режим должен быть повсеместным. Подобные же меры, напоминает «Фонтанка» вводили в Петербурге, когда коронавирус только-только был зафиксирован в городе.
2020-10-03T11:32:29+03:00
2020-10-03T11:32:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 03 октября 2020
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