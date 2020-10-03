Власти Санкт-Петербурге вернулись к весенним распоряжениям по борьбе с коронавирусом, пишет интернет-издание «Фонтанка». Администрация города снова просит пенсионеров оставаться дома. Также в северной столице частично перестанут предоставлять социальные услуги. Смольный также рекомендует перевести сотрудников на дистанционный режим и не возвращать в офисы тех, кто и так работает удаленно. Масочный режим должен быть повсеместным. Подобные же меры, напоминает «Фонтанка» вводили в Петербурге, когда коронавирус только-только был зафиксирован в городе.