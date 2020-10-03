Власти Москвы пока не планируют закрывать магазины на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации

В то же время мэрия следит за соблюдением требования носить маски и перчатки в торговых заведениях, сказал руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк. По его словам, пока спада в розничной торговле на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления ограничений не наблюдается, также нет значительного снижения товарооборота. Власти, добавил Немерюк, следят за соблюдением в магазинах требования носить средства защиты. За минувшие сутки, по данным оперативного штаба, в Москве было зафиксировано почти 2900 новых случаев заражения коронавирусом, а всего с начала пандемии общее число заболевших превысило 300 тысяч. В России суточный прирост приблизился к 10 тысячам.
2020-10-03T11:31:48+03:00
2020-10-03T11:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 03 октября 2020
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