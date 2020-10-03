Власти Камчатки пока не могут назвать причину экологической катастрофы в Авачинской бухте

В то же время губернатор края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа, где произошла массовая гибель морских животных. Он дал поручение оперативно организовать работу по выявлению причин загрязнения прибрежных вод и принять все необходимые меры для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей. Создана рабочая группа, которая будет держать ситуацию с загрязнением морской воды на контроле. По предварительным данным, в воде оказались химические вещества, но что именно и откуда, пока не известно.
2020-10-03T11:31:16+03:00
2020-10-03T11:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 03 октября 2020
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