Власти Камчатки пока не могут назвать причину экологической катастрофы в Авачинской бухте

В то же время губернатор края Владимир Солодов призвал жителей воздержаться от посещения Халактырского пляжа, где произошла массовая гибель морских животных. Он дал поручение оперативно организовать работу по выявлению причин загрязнения прибрежных вод и принять все необходимые меры для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей. Создана рабочая группа, которая будет держать ситуацию с загрязнением морской воды на контроле. По предварительным данным, в воде оказались химические вещества, но что именно и откуда, пока не известно.