Адвокатская палата Москвы рассмотрит сегодня вопрос о лишении Александра Добровинского статуса адвоката

Его обвиняют в нарушении профессиональной этики во время рассмотрения дела об аварии с участием артиста Михаила Ефремова.

Квалификационной комиссии столичной палаты адвокатов предстоит рассмотреть сразу два дисциплинарных дела в отношении юриста Александра Добровинского. Ранее в Федеральной палате адвокатов и в Министерстве юстиции посчитали, что он разглашал сведения, относящиеся к адвокатской тайне, высказывал непозволительные для своей должности суждения, а также использовал причастность к громкому делу для саморекламы.

Ранее похожие обвинения предъявили и оппоненту Добровинского в рамках этого судебного процесса, юристу Эльману Пашаеву. В итоге адвокатская палата Северной Осетии лишила его профессионального статуса.

Во время рассмотрения дела Ефремова Добровинский и Пашаев неоднократно обвиняли друг друга в различных нарушениях как адвокатской этики, так и российского законодательства. Например, в фальсификации доказательств и привлечении подставных свидетелей.

Ранее Добровинского уже неоднократно пытались лишить статуса адвоката. В последний раз это происходило в 2018-ом году. Его обвиняли в неэтичном поведении во время рассмотрения иска об авторских правах артиста Филиппа Киркорова.