Профсоюз журналистов присоединяется к призывам возбудить дело о доведении до самоубийства журналиста Славиной

Профсоюз журналистов присоединяется к призывам возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства журналиста Ирины Славиной. Накануне главный редактор нижегородского интернет-издания Koza.press Ирина Славина покончила с собой у здания управления МДВ по области. Ранее она жаловалась на давление властей и силовых структур. За день до этого у нее дома проходил обыск по делу о деятельности нежелательной организации, которое было возбуждено против другого человека. Как подчеркнули в независимом профсоюзе журналистов, само издание Koza.press на протяжении многих лет подвергалось систематическому давлению и преследованию со стороны властей.
2020-10-03T11:04:43+03:00
2020-10-03T11:04:43+03:00
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11:04, 03 октября 2020
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