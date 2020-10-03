Профсоюз журналистов присоединяется к призывам возбудить дело о доведении до самоубийства журналиста Славиной

Профсоюз журналистов присоединяется к призывам возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства журналиста Ирины Славиной. Накануне главный редактор нижегородского интернет-издания Koza.press Ирина Славина покончила с собой у здания управления МДВ по области. Ранее она жаловалась на давление властей и силовых структур. За день до этого у нее дома проходил обыск по делу о деятельности нежелательной организации, которое было возбуждено против другого человека. Как подчеркнули в независимом профсоюзе журналистов, само издание Koza.press на протяжении многих лет подвергалось систематическому давлению и преследованию со стороны властей.