Азербайджан и Армения сообщают о новых вооруженных столкновениях в Нагорном Карабахе

В том числе обстрелу подвергается столица непризнанной республики Степанакерт.

За последние часы в Степанакерте прогремело несколько взрывов, в том числе в центре, сообщает корреспондент «Эха». Власти Нагорного Карабаха подтвердили эту информацию и отмечают, что есть раненые, но сколько их – неизвестно. Обстрелы Степанакерта шли и накануне вечером, из-за чего в городе включалась сирена тревоги. Впрочем, бои идут и в других частях непризнанной республики, по данным Азербайджана – на всей линии соприкосновения, а по данным Армении – на северном и южном направлении. Одновременно азербайджанский лидер Ильхам Алиев утверждает, что войска страны освободили часть территорий Карабаха, которые в Баку считают оккупированными. В свою очередь, в Минобороны Армении говорят, что сбили три самолета азербайджанских ВВС. В Баку это отрицают.



Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха возобновился неделю назад. В странах введено военное положение и объявлена мобилизация. Вместе с тем сам территориальный спор продолжается уже более 30 лет.