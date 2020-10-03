Количество новых случаев коронавируса в России за сутки приблизилось к 10 тысячам

Сегодня, по данным оперативного штаба, выявили 9859 заразившихся. 174 человека за минувшие сутки скончались. Всего же в России с начала пандемии скончались более 21 тысяч пациентов с коронавирусом. В Москве суточный прирост составил почти 2,9 тысяч случаев.
2020-10-03T10:56:19+03:00
2020-10-03T11:07:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:56, 03 октября 2020
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