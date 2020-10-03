Теплая погода в европейской части России продлится до 6-7 октября, говорят в Росгидромете. Похолодание начнется в Северо-Западном федеральном округе, а в центре страны температуры понизятся до 13-16 градусов. К понедельнику, как сказали специалисты агентству РИА Новости, в центре Европейской части России ожидаются дожди.
2020-10-03T10:34:11+03:00
2020-10-03T10:34:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719159-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 03 октября 2020
Загрузка комментариев...