Акция памяти погибших в ходе столкновений в октябре 1993 года пройдет сегодня в Москве

Ее участники соберутся у здания Дома правительства для возложения цветов на мемориале погибшим. В результате внутриполитического конфликта между президентом Борисом Ельциным и Верховным советом России, а также последовавших вооруженных столкновений на улицах Москвы более четверти века назад, которых погибли свыше 150 человек и более 400 были ранены.
2020-10-03T10:33:52+03:00
2020-10-03T10:33:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:33, 03 октября 2020
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