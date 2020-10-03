Акция памяти погибших в ходе столкновений в октябре 1993 года пройдет сегодня в Москве

Ее участники соберутся у здания Дома правительства для возложения цветов на мемориале погибшим. В результате внутриполитического конфликта между президентом Борисом Ельциным и Верховным советом России, а также последовавших вооруженных столкновений на улицах Москвы более четверти века назад, которых погибли свыше 150 человек и более 400 были ранены.