В Подмосковье уволен полицейский, который выдавал справку по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В управлении МВД по области сказали, что документ, который составлял участковый из Котельников, не соответствовал действительности. Что это была за справка, там не уточнили. В то же время ранее жительница региона Ирина Стерхова, которую в прессе называют гражданской женой погибшего в ДТП Сергея Захарова, жаловалась на полицейского, выдавшего ей справку, что Захаров снимал в ее квартире «койко-место». Из-за этого ее отказались признать потерпевшей говорила Стерхова. Она даже обратилась за помощью к российскому президенту.