Суд Томска арестовал ученого Александра Луканина по делу о госизмене

Однако, по словам источника агентства ТАСС, информации об арестованном нет ни в областном следственном изоляторе, ни в Москве. Луканина задержали еще в среду. По неофициальным данным, 64-летнего ученого подозревают в передаче Китаю секретных российских разработок, которые связаны с альтернативными источниками питания, передает агентство. Согласно данным из открытых источников, Луканин ранее работал в Томском политехническом университете, Институте физики прочности и материаловедения, а после выхода на пенсию был приглашен в один из китайских вузов.