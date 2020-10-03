Защита журналиста Ивана Сафронова обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела о госизмене

Адвокаты отмечают, что документ в нарушение норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) слишком неконкретен и не содержит необходимых оснований для начала расследования, пишет газета «КоммерсантЪ». В нем нет ссылок на то, когда, при каких обстоятельств и что именно якобы передал чешский разведке не имевший допуска к гостайне Сафронов. У защиты вызвал вопросы и порядок оформления в дело рапорта руководителя департамента военной контрразведки, который лег в основу уголовного преследования журналиста. Жалобу, как пишет издание, подали не в Лефортовский райсуд, который санкционировал арест журналиста, а в Мосгорсуд.