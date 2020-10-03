Взрывы слышны в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Один из взрывов раздался в центре города Степанакерта, передает корреспондент «Эха Москвы». Местные власти ранее не раз сообщали о том, что с возобновлением боев в регионе город подвергается обстрелам. В свою очередь Баку обвинял армянских военных в обстреле населенных пунктов Азербайджана. Также обе стороны конфликта сообщили сегодня о новых боях, по данным азербайджанских властей – на всей линии соприкосновения, по данным армянских – на северном и южном направлениях.
2020-10-03T10:31:13+03:00
2020-10-03T10:31:13+03:00
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Эксклюзив Эха 10:31, 03 октября 2020
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