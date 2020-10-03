У руководителя предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа выявили коронавирус

Самого президента ранее госпитализировали в военно-медицинский центр — он чувствует себя хорошо.

У главы предвыборного штаба Трампа Уильяма Степина, как и у самого президента, симптомы коронавируса проявляются слабо, сообщает издание Politico. Он будет продолжать работу из дома, а 74-летний глава государства – из оборудованного всем необходимым президентского люкса больницы. Его лечащий врач рассказал СМИ, что лечение проходит хорошо? Дополнительный кислород ему не требуется. О заражении коронавирусом сам Трамп сообщил ранее в своем Твиттере – этот пост собрал 1 млн 700 тыс лайков, рекорд для этого аккаунта. Он опубликовал видеообращение, рассказав, что отправляется в больницу, чувствует себя хорошо, как и его супруга Мелания Трамп. На видео у него не заметно проявлений болезни. Позже он поблагодарил людей за поддержку. Ситуация осложняется тем, что Трамп заразился в самый разгар предвыборной гонки. Он баллотируется на новый президентский срок – выборы в США должны пройти в следующем месяце. Его конкурент Джо Байден, как пишут СМИ, в связи с болезнью Трампа решил повременить с размещением рекламных роликов с критикой своего оппонента. В штабе Трампа отметили, что не собираются идти на такой же шаг.

После заражения Трампа членов Совета национальной безопасности США обязали носить маски в Белом доме.