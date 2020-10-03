Азербайджан и Армения сообщают о новых боях в Нагорном Карабахе

Столкновения произошли на северном и южном направлениях, отмечают в Ереване. В Баку в свою очередь говорят, что ожесточенные бои идут по всей линии соприкосновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что армия республики заняла еще часть территории непризнанной Нагорно-карабахской республики. Боевые действия в регионе возобновились почти неделю назад. Сообщается о погибших и раненых как среди военнослужащих, так и мирного населения.