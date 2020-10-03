Азербайджан и Армения сообщают о новых боях в Нагорном Карабахе

Столкновения произошли на северном и южном направлениях, отмечают в Ереване. В Баку в свою очередь говорят, что ожесточенные бои идут по всей линии соприкосновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что армия республики заняла еще часть территории непризнанной Нагорно-карабахской республики. Боевые действия в регионе возобновились почти неделю назад. Сообщается о погибших и раненых как среди военнослужащих, так и мирного населения.
2020-10-03T10:03:42+03:00
2020-10-03T10:48:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719141-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3325195.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:03, 03 октября 2020
Загрузка комментариев...