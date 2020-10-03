Около 60 человек в Нижнем Новгороде вышли на стихийное шествие памяти журналистки Ирины Славиной

Она покончила с собой у здания МВД, совершив акт самосожжения.

Участники шествия шли с цветами и зажженными фонарями мобильных телефонов. Они скандировали различные лозунги, к примеру, «Россия будет свободной» и «Нет политическим репрессиям». Находившаяся рядом полиция никак не препятствовала траурной акции. После шествия люди подходили к зданию нижегородского МВД, рядом с которым Славина совершила самоубийство, и возлагали цветы и свечи. Впрочем, по данным интернет-издания «Нижний Новгород онлайн», к утру все это было убрано.

Ирина Славина, которая являлась главным редактором нижегородского интернет-издания «Коза Пресс», подожгла себя спустя день после прошедших у нее обысков в рамках уголовного дела бизнесмена Михаила Иосилевича. Его подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией из-за работы с движением «Открытая Россия». За несколько минут до гибели Славина написала: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

Друзья и знакомые журналистки Ирины Славиной несли цветы и свечи к месту ее смерти.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов попросил генпрокурора Игоря Краснова рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства журналиста. Движение в защиту прав избирателей Голос» также потребовало провести тщательное расследование действий полиции в отношении Ирины Славиной, других гражданских активистов и наблюдателей, пострадавших в ходе прошедших обысков, а также возбудить уголовное дело по факту доведения до самоубийства.