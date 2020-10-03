Камчатский губернатор Владимир Солодов просит жителей края воздержаться от поездок на побережье

Это связано с ЧП на Халактырском пляже. Глава региона заверил, что власть следит за происходящим и пытается установить причины экологической катастрофы, пишет местное интернет-издание «Кам 24». Тем временем жители края пишут о массовой гибели морских животных в других прибрежных районах. На этой неделе отдыхающие на Халактырском пляже стали жаловаться на то, что глаза краснеют и опухают от попавшей в них воды; на побережье находят мертвую рыбу, нерп и других обитателей океана. Полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев поручил выяснить причину массового выброса мертвых морских животных.