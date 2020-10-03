В Хабаровске вновь вышли на акцию протеста сторонники арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Они собрались на центральной площади Ленина около здания краевого правительства, откуда отправились шествием по центральным улицам. В мэрии города говорят, что участников акции было около 500 человек. А сама акция несогласованной. Шествия в поддержку бывшего главы края, которого обвиняют в причастности к убийствам бизнесменов в середине нулевых годов, проходят уже почти 3 месяца. Фургал обвинения отвергает.