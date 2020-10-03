Власти Москвы расширяют список бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом

В него вошли препараты «Арепливир» и «Коронавир», написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин. Также для тех, кто лечится дома, будут по решению врача бесплатно получать приборы, которые позволяют мгновенно оценивать уровень насыщения крови кислородом. Глава города заверил, что необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве.

