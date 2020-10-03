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09:33, 03 октября 2020

Президент США Дональд Трамп доволен тем, как проходит его лечение от коронавируса

Ранее глава Белого дома, который на днях подтвердил свой диагноз, опубликовал видеообращение. Он отметил, что чувствует себя неплохо. Накануне вечером было объявлено о переводе президента в госпиталь. В американской администрации уточняют, что это сделано из предосторожности. Ближайшие дни Трамп проведет под постоянным наблюдением врачей. Супруга Трампа Мелания находится на карантине в Белом доме.



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