Стихийное шествие памяти журналиста Ирины Славиной прошло в Нижнем Новгороде

По данным местной прессы, в акции участвовали около 60 человек. Они прошли шествием по улице Горького до Театральной площади. Ирина Славина накануне покончила с собой у здания главного управления МВД по области. До этого в ее квартире полиция провела обыск. Были изъяты компьютеры, телефоны, блокноты. Как признавала Славина, силовики фактически лишили ее возможности какое-то время работать. Сами следственные действия проводились по делу в отношении предпринимателя Михаила Иосилевича, о деятельности нежелательной организации. В связи со случившемся Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил генпрокурора Игоря Краснова рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства журналиста.