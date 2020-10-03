Всероссийский есенинский праздник поэзии проходит сегодня в музее-заповеднике поэта в селе Константиново

Праздник назван есенинской строкой «Русь моя, милая Родина». Особенно широко этот день отмечают в связи со 125-летием со дня рождения поэта. Театр народной песни «Узорочье» представит песни родины Есенина. На территории усадьбы родителей Сергея Есенина выступит вокально-инструментальный ансамбль музея-заповедника. Цветы к памятнику возложат ровно в полдень, по традиции после чего выступят юные поэты и и именитые гости-стихотворцы со всей страны. Уникальные материал представлены в доме священника Смирнова – гранки сборника «Телец», 1920 года, который так и не вышел в свет. На усадьбе первой юношеской любви поэта Лидии Кашиной, прообраза поэмы «Анна Снегина», восстановлены объекты — амбар, баня, оранжерея, а в каретном дворе откроют экспозицию «Я посетил родимые места», о становлении Есенина как поэта. Приедет актер Сергей Безруков и сыграет спектакль «Хулиган. Исповедь».

Праздник продлится с 10 до 17-ти часов. Вход на него свободный с соблюдением всех санитарных норм.