В Москве сегодня состоится акция памяти и протеста, посвященная 27-й годовщине со дня расстрела Верховного Совета в октябре 1993 года. Среди организаторов акции – представители КПРФ, Левого Фронта, комсомола, Союза советских офицеров и других организаций.

Участники акции возложат цветы на мемориале защитникам Дома Советов, потребуют провести полноценное расследование событий «черного Октября-1993», сообщил нам координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Политик считает, что необходимо знать свою историю, чтобы не допустить подобного в будущем.

Сбор участников с 10.30 в начале Дружинниковской улицы (ст. метро «Краснопресненская»), начало в 11.00. Мероприятие согласовано с московскими властями.