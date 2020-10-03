В Хабаровске прошел уже 85-й день протестов против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала

Люди уже традиционно собрались на центральной площади Ленина и двинулись шествием по городу. На марше звучали лозунги в поддержку экс-губернатора, а также против федеральных властей. В мэрии оценили число участников в 500 человек. Там также напомнили, что акция несогласована. Оппозиция считает, что людей было вдвое больше. Однако признает, что из-за непогоды количество митингующих снижается.

Между тем, как передает со ссылкой на источники местный портал DVHab, занявший пост Фургала член ЛДПР Михаил Дегтярев во время закрытой встречи с однопартийцами призвал не упоминать своего предшественника и его заслуги на посту главы региона.