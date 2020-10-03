Профсоюз журналистов и работников СМИ шокирован актом публичного самосожжения, совершенным коллегой Ириной Славиной

Профсоюз журналистов и работников СМИ глубоко шокирован актом публичного самосожжения, совершенным коллегой Ириной Славиной. Объединение требует провести расследование по делу о доведении до самоубийства. С аналогичной просьбой обратился к генпрокурору

Игорю Краснову и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В качестве основания для проведения проверки он назвал предсмертную запись Славиной в Фейсбуке, где она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. В движении «Голос» также считают, что к трагической гибели журналистки привело давление на гражданское общество в России, возросшее в связи с предстоящими в будущем году выборами в Госдуму.

Издатель и главный редактор нижегородского сайта «Коза пресс» накануне совершила самосожжение у здания нижегородского МВД. За день до гибели она сообщала об обыске в своей квартире.

Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что это был акт отчаяния и гражданского мужества. Николай Сванидзе сказал, что к подобным действиями призывать нельзя.

Накануне поздно вечером в Нижнем Новгороде несколько десятков человек устроили шествие с траурной фотографией Ирины Славиной. Участники акции скандировали «Государство убивает!».