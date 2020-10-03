Глава предвыборного штаба Дональда Трампа Уильям Степин получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

42-летний Степин узнал об этом в пятницу, когда стало известно о ковиде у американского президента и его супруги Мелании. По данным издания, у главы штаба Трампа наблюдались легкие симптомы гриппа. Он ушел на карантин.

Этой ночью вертолет забрал американского лидера из Белого дома, чтобы доставить в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в штате Мэриленд. Там он проведет несколько дней под наблюдением врачей. В администрации президента заверили, что он там продолжит работать.

Основной конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден сообщил, что у него и его супруги нет коронавируса. Рейтер со ссылкой на источник в избирательном штабе демократа передает, что бывший вице-президент США пообещал временно воздержится от критики соперника, пока тот будет на лечении.