В Ереване заявили о наступлении Вооруженных сил Азербайджана на севере и юге Нагорного Карабаха

На этих направлениях идут ожесточенные бои, сообщает Минобороны Армении. Пресс-служба ведомства также заявила о трех сбитых самолетах противника силами ПВО непризнанной республики. Ранее в Степанакерте сказали, что потери азербайджанской армии составили более 3 тысяч человек.

В свою очередь, Вооруженные силы Азербайджана утверждают, что заняли новые опорные пункты на линии соприкосновения. На сайте азербайджанского Минобороны говорится, что в ходе боевых действий было уничтожено значительное число личного состава армии Армении, а также вооружений, боевой и другой техники противника.