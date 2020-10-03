Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил о намерении отправиться на фронт вместе со спецназом

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил о намерении отправиться на фронт вместе со спецназом. Он выразил уверенность в том, что там будет полезнее, чем в тылу и призвал всех встать на защиту родины.

По оценке Минобороны Армении, Азербайджан ввел в бой новые силы. На северном и южном направлениях происходят ожесточенные бои. Силы ПВО непризнанной республики сбили самолет Вооруженных сил Азербайджана, утверждает военное ведомство. Ранее в Степанакерте заявили, что потери азербайджанской армии составили более 3 тысяч человек.

В Баку в свою очередь утверждают, что Армения предпринимает провокации в отношении Азербайджана не только со стороны оккупированных территорий, а также с госграницы. На такие агрессивные шаги, противник идет для того, чтобы под огонь попали мирные жители. Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT HABER заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Кроме того, Гаджиев утверждает, что Армения действует не из своих интересов. По словам Гаджиева, азербайджанские населенные пункты обстреливаются с армянской территории с использованием реактивной системы залпового огня «Смерч».