Независимый профсоюз журналистов потребовал возбудить дело о доведении до самоубийства главного редактора KozaPres

Независимый профсоюз журналистов потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства главного редактора KozaPress Ирины Славиной. С аналогичной просьбой обратился к генпрокурору Игорю Краснову и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В качестве основания для проведения проверки он назвал предсмертную запись Славиной в Фейсбуке, где она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Ирина Славина совершила самосожжение у здания нижегородской полиции. За день до гибели она сообщала об обыске в своей квартире. Как рассказал исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, он был проведен по делу, связанному с этой организацией, к которой журналистка не имела никакого отношения. В областном следственном управлении СКР считают, что самоубийство не связано с обыском.

Ирина Славина, как могла боролась с беззаконием в стране, сказал «Эху» нижегородский политик Алексей Садомовский.

Рядом с местом гибели Ирины Славиной в центре Нижнего Новгорода образовался стихийный мемориал, сообщил Алексей Садомовский. Вечером в городе прошло стихийное шествие памяти журналистки. В Москве люди несут цветы к постпредству Нижегородской области в Малом Палашевском переулке.