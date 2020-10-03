В Хабаровске прошла очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Люди уже традиционно собрались в полдень по местному времени на центральной площади, а затем устроили шествие по улицам, скандируя лозунги за Фургала и против действующей власти. Один из участников принес веник для бани. Митингующие начали скандировать: «Дегтярёва в баню». Полиция предупреждали, что акция несанкционирована. Мэрия оценила число участников в 500 человек. Представители оппозиции насчитали вначале вдвое больше. Сейчас люди уже расходятся.