Заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп проведет несколько дней в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. В Белом доме заявили, что такое решение принято в качестве меры предосторожности. Находясь там, глава государства продолжит исполнять свои обязанности.

Эта ситуация дает серьезное предвыборное преимущество сопернику Трампа на выборах Джо Байдену.

За 32 дня до президентских выборов США Дональд Трамп оказался временно сошедшим с дистанции — несмотря на то, что Белый Дом заявляет, что у президента умеренные симптомы — вчера он был очень усталым, а его голос осип, Трампу придется самоизолироваться на две недели, как того требует протокол. Это значит, что кандидат в президенты США не сможет проводить свои предвыборные ралли. Под угрозой проведения оказались и вторые дебаты между кандидатами, которые назначены на 15 октября. На первых дебатах во вторник Дональд Трамп высмеял Джо Байдена за постоянное ношение маски.

В Белом Доме воцарились панические настроения 0-всех сотрудников тестируют, пытаясь выяснить, у кого еще подтвердится коронавирус. У вице-президента Майка Пенса, а также дочери Трампа Иванки и ее супруга Джареда Кушнера (оба — советники президента) отрицательные тесты. Дональда Трампа заразила его 31-летняя помощница Хоуп Хикс, которая всю неделю летала с президентом по стране. Как пишет пресса, узкий круг людей в Белом Доме уже вчера днем знал, что у Хикс коронавирус, но Трамп не отменил поездку в Нью-Джерси для встречи с донорами — одно из двух мероприятий проходило в помещении и никто из присутствовавших на круглом столе не носил маску.

Американская пресса пишет, что из-за коронавируса президента национальная безопасность страны оказалась под угрозой — уязвимостью США могут воспользоваться Китай и Россия, для которых это может стать окном возможностей для авантюр и даже агрессии.