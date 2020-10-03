Независимый профсоюз журналистов потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства Ирины Славиной

Независимый профсоюз журналистов потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства главного редактора KozaPress Ирины Славиной. С аналогичной просьбой обратился к генпрокурору Игорю Краснову и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В качестве основания он назвал предсмертную запись Славиной в Фейсбуке, где она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.

Секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов считает, что нужно тщательно разобраться в причинах, которые побудили журналистку Ирину Славину покончить с собой.

Накануне Ирина Славина совершила сомосожжение возле здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого у нее в квартире прошел обыск по делу о «нежелательной организации».