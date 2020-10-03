Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с новейшим спутником GPS для ВВС США отменен за две секунды до старта. Решение принято по техническим причинам, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX. В случае устранения проблем следующая попытка запуска может быть предпринята через сутки.

Запуск планировался с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат GPS III весом около 4 тонн должен стать очередным элементом в орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить устаревшие спутники, которые обеспечивают сигнал GPS по всему миру. Стоимость одного аппарата оценивается в 577 миллионов долларов.