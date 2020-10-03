В Москве пройдут похороны националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Две недели назад его нашли мертвым в челябинском СИЗО. Его родственники и соратники не верят в официальную версию о самоубийстве и хотели обследовать тело с привлечением независимых экспертов. Однако, как стало известно газете «Коммерсант», им в этом отказали.

В смерти Марцинкевича важна не его идеология, а систематические пытки и убийства в колониях. Такое мнение в нашем эфире высказал писатель Виктор Шендерович.

Виктор Шендерович считает, что в России жизнь любого человека зависит от желаний и целей силовиков.