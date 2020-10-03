В Хабаровске проходит очередная, уже 85 акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Несмотря на плохую погоду люди вышли к зданию регионального правительства с шарами, плакатами и даже ракетой, где из иллюминатора выглядывает портрет врио губернатора, передает местный интернет-портал DVHAB.RU. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку бывшего губернатора и против действующей власти. Одновременно на площади громко играет классическая музыка. Мэрия сообщает, что число митингующих сокращается. На сайте администрации говорится о 500 протестующих. Оппозиция признает, что акция собрала меньше людей, чем неделю назад и связывают это с плохой погодой. Однако оценивают количество участников не менее чем в тысячу человек в начале шествия.