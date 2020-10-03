Венедиктов просит рассмотреть возбуждение дела о доведении до самоубийства в связи с гибелью Ирины Славиной

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства в связи с самосожжением главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной.

Обращение опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Уважаемый Игорь Викторович! Прошу вас как главу высшего надзорного органа провести прокурорскую проверку по факту доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) Мурахтаевой (Славиной) Ирины Вячеславовны, главного редактора нижегородского издания «Koza.Press», — говорится в обращении.

Как уточнил А.Венедиктов, «поводом для проведения проверки служит предсмертная записка, оставленная журналисткой на личной странице в социальной сети Facebook, цитата: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». «В связи с данными обстоятельствами прошу рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела по статье 110 УК РФ», — заключил главред «Эха Москвы».