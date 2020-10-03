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06:08, 03 октября 2020

В Степанакерте оценивают потери азербайджанской армии в ходе боев в Карабахе более чем в 3 тысячи человек

Большая часть тел находится в нейтральной зоне и для их вывоза ничего не делается, написал в Фейсбуке пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
Ранее единый информационный центр при правительстве Армении сообщил о гибели одного и ранении четырех человек при ракетной атаке ВС Азербайджана на Степанакерт.

Преимущественность осколочных ранений у пострадавших в Арцахе свидетельствует о неадекватном применении военной силы со стороны Азербайждана. Об этом заявил экс-министр здравоохранения Армении, ректор Ереванского государственного медицинского университета Армен Мурадян

Мурадян считает, что мировое врачебное сообщество обязательно должно откликнуться на то, что оружие массового поражения применяется не только против военных, но и против мирного населения.



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