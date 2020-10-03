Вице-премьер Юрий Трутнев поручил выяснить причину массовой гибели морских животных на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

Проверку по факту загрязнения акватории на Камчатке неустановленным до сих пор источником уже начала межрайонная природоохранная прокуратура.

Как рассказал «Эху» руководитель экологической программы российского отделения Гринпис Василий Яблоков, масштаб экологического ущерба нельзя недооценивать

Яблоков добавил, что сейчас стоит вопрос об угрозе для всемирного наследия ЮНЕСКО.