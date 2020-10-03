В Нижнем Новгороде прошло стихийное шествие памяти журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение у здания МВД

В акции участвовали порядка 60 человек. Они несли мобильные телефоны с зажженными фонариками и скандировали лозунги, в том числе: «Государство убивает», «Ира — жертва режима» и «Нет политическим репрессиям». Полиция не вмешивалась. Жители города приносят цветы и свечи к месту гибели журналистки. В Москве люди несут цветы к постпредству Нижегородской области в Малом Палашевском переулке.

Главред «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой спустя день после обысков в ее квартире. Она жаловалась на то, что у нее изъяли всю технику, пытаясь найти связь с движением «Открытая Россия». В то же время на протяжении последнего времени на Славину неоднократно заводили административные дела.

В марте прошлого года главреда интернет-издания «Коза Пресс» штрафовали на 20 тысяч рублей – ее обвинили в организации несогласованного шествия памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Спустя несколько месяцев – другое дело, уже по статье об участии в нежелательной организации: Славина тогда говорила, что просто опубликовала новости на своей личной странице в соцсетях.

Около года назад журналистка получила и штраф в 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Тогда поводом послужила публикация в Фейсбуке, в которой она комментировала установку мемориальной доски в честь Сталина в городе Шахунья. Главред «Коза Пресс» предлагала переставить буквы в названии населенного пункта так, чтобы корень стал бранным.

Наконец, крупный штраф в 65 тысяч рублей Славиной назначили в июне по обвинению в распространении ложных новостей – все из-за публикации о первом случае коронавируса в городе Кстово в Нижегородской области. В материале утверждалось, что первым заболевшим был один из руководителей Академии самбо, который при наличии вируса не соблюдал карантин.

Профсоюз журналистов потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства журналистки. С аналогичной просьбой обратился к генпрокурору Игорю Краснову главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Между тем, в Следственном комитете отрицают связь между самоубийством Славиной и проведением у нее обысков за день до смерти.

Профсоюз журналистов на своей странице в Фейсбуке потребовал возбудить уголовное дело о доведении до самоубийства главного редактора KozaPress.

Провести проверку в связи со случившемся попросил генерального прокурора Игоря Краснова и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В качестве основания он назвал предсмертную запись Славиной, в которой она просит винить в своей смерти Российскую Федерацию.