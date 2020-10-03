Очередной грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman стартовал к МКС

Очередной грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции. Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома NASA Уоллопс у атлантического побережья американского штата Вирджиния, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Грузовик уже успешно выведен на орбиту. Стыковка с МКС запланирована на 5 октября.

Cygnus должен доставить на станцию свыше 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для научных исследований. В частности, на МКС прибудет новый модифицированный американский туалет стоимостью 23 миллиона долларов, который в перспективе может быть использован в полетах на Луну и Марс. Планируется, что американский «грузовик» пробудет на орбите до середины декабря.