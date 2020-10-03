Президент США Дональд Трамп не планирует сегодня принимать участие в каких-либо официальных мероприятиях или встречах

Президент США Дональд Трамп, у которого выявили коронавирус, не планирует сегодня принимать участие в каких-либо официальных мероприятиях или встречах. Это следует из его графика, распространенного пресс-службой Белого дома. Ранее там сообщили, что Трамп в качестве меры предосторожности проведет ближайшие дни в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, он будет работать оттуда. Перед вылетом в медучреждение глава государства сообщил в «Твиттере», что у него и Меланьи все хорошо.
2020-10-03T05:07:24+03:00
2020-10-03T05:07:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719065-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:07, 03 октября 2020
Загрузка комментариев...